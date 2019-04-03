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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner

SHQ2400CL/00

3

| (2) Anmeldelser

RYK DINE GRÆNSER

Philips Actionfit DigDeep sportshovedtelefoner sidder godt fast, så du kan holde fokus på din træning. Den unikke stabilitetsring sikrer en god pasform, så din musik bliver, hvor den skal være, og du ikke mister dit fokus.

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In-ear-sportshovedtelefoner

RYK DINE GRÆNSER

  • Bedst til indendørs brug

  • Sved/vandtæt

  • In-ear

Lyd med høj ydeevne skubber dig længere

Lyd med høj ydeevne skubber dig længere

8,6mm drivere pumper højtydende lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.

Støttering skaber en mere sikker pasformen i øret

Støttering skaber en mere sikker pasformen i øret

Der er ikke noget, der falder ud. En gummieret støttering på hovedtelefonernes¡¦ kabinet låser dem på plads i dine ører.

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

En kabelklemme holder ledningerne væk fra dig, mens du træner hårdere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2

03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer

17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer

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