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Udgået
SHQ2400CL/00
RYK DINE GRÆNSER
Philips Actionfit DigDeep sportshovedtelefoner sidder godt fast, så du kan holde fokus på din træning. Den unikke stabilitetsring sikrer en god pasform, så din musik bliver, hvor den skal være, og du ikke mister dit fokus.
Bedst til indendørs brug
Sved/vandtæt
In-ear
8,6mm drivere pumper højtydende lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.
Der er ikke noget, der falder ud. En gummieret støttering på hovedtelefonernes¡¦ kabinet låser dem på plads i dine ører.
En kabelklemme holder ledningerne væk fra dig, mens du træner hårdere.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer
joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ2400CL Sportkopfhörer