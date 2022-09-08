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Udgået
SHQ2405BL/00
RYK DINE GRÆNSER
Philips Actionfit DigDeep sportshovedtelefoner sidder godt fast, så du kan holde fokus på din træning. Den unikke stabilitetsring sikrer en god pasform, så din musik bliver, hvor den skal være, og du ikke mister dit fokus.
Bedst til indendørs brug
Sved/vandtæt
In-ear
Takket være en konstruktion af vandtætte materialer kan du vaske øretelefonerne under rindende vand.
8,6mm drivere pumper højtydende lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.
Vær ikke bange for at begynde at svede, eller bevæge dig ind i elementerne. Med en IPX4-vurdering kan du blive svedig og træne i regnvejr uden at der kommer fugt ind i ørestykket.
Anmeldelser
øretelefonerne kan vaskes, mikrofonen tåler ikke vask