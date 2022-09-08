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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner med mikrofon

SHQ2405BL/00

RYK DINE GRÆNSER

Philips Actionfit DigDeep sportshovedtelefoner sidder godt fast, så du kan holde fokus på din træning. Den unikke stabilitetsring sikrer en god pasform, så din musik bliver, hvor den skal være, og du ikke mister dit fokus.

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Hovedtelefoner med god pasform og stabilitetsring

RYK DINE GRÆNSER

  • Bedst til indendørs brug

  • Sved/vandtæt

  • In-ear

Vaskbar efter træning

Takket være en konstruktion af vandtætte materialer kan du vaske øretelefonerne under rindende vand.

Lyd med høj ydeevne skubber dig længere

Lyd med høj ydeevne skubber dig længere

8,6mm drivere pumper højtydende lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.

Ideelle til intens træning med IPX4 vandtæthed

Ideelle til intens træning med IPX4 vandtæthed

Vær ikke bange for at begynde at svede, eller bevæge dig ind i elementerne. Med en IPX4-vurdering kan du blive svedig og træne i regnvejr uden at der kommer fugt ind i ørestykket.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. øretelefonerne kan vaskes, mikrofonen tåler ikke vask