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Udgået
SHQ3007/28
Svedafvisende og vaskbar
Disse øretelefoner, som er fremstillet af antimikrobiske og vandtætte materialer, er designet til fitness-entusiaster. Kabellængden kan også justeres, så de er ideelle til brug med et sportsarmbånd eller til almindelig brug.
Den superslanke mikrofon og fjernbetjening lader dig tale, lytte og styre din iPod/iPhone/iPad med fjernstyring.
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
Finjusteret akustik forbedrer den sportslige oplevelse - brændstof til din motion
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