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Udgået

Øretelefoner til sport med ørekrog

SHQ3007/28

Svedafvisende og vaskbar

Disse øretelefoner, som er fremstillet af antimikrobiske og vandtætte materialer, er designet til fitness-entusiaster. Kabellængden kan også justeres, så de er ideelle til brug med et sportsarmbånd eller til almindelig brug.

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Med iPhone-fjernbetjening og forlængerledning

Svedafvisende og vaskbar

Betjening af mikrofon og musik

Den superslanke mikrofon og fjernbetjening lader dig tale, lytte og styre din iPod/iPhone/iPad med fjernstyring.

Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Baspumpende stereolyd - brændstof til din motion

Finjusteret akustik forbedrer den sportslige oplevelse - brændstof til din motion

Tekniske specifikationer

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