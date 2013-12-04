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Udgået

ActionFitØretelefoner med krog til sport

SHQ3200PP/10

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Indstillet til sport

SHQ3200 med den patenterede justerbare ørekrog er både let og svedafvisende, så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.

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Med justerbar ørekrog, som giver en sikker pasform

Indstillet til sport

  • ActionFit

  • Ørekrog

  • Lilla

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en sikker pasform

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en sikker pasform

Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen den ultimative pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.

Kabelklips og beskyttelsesetui sikrer nem brug og opbevaring

ActionFit-hovedtelefonen leveres med klips og etui, der sikrer nem kabelhåndtering og sikker opbevaring. Nyd træning uden sammenfiltrede ledninger takket være klipsen, og læg derefter hovedtelefonen i det åndbare etui. Så sveder den ikke!

Fremragende lyd takket være 9 mm-drivere

Fremragende lyd takket være 9 mm-drivere

ActionFit-hovedtelefon med fintjusterede 9 mm-drivere, der er specifikt designet til at generere fremragende lyd. Lyd så troværdig og kraftfuld, at du nemt kan koncentrere dig om din træning – og få mest muligt ud af din musik og bevægelser.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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