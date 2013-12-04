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Udgået
SHQ3200PP/10
Indstillet til sport
SHQ3200 med den patenterede justerbare ørekrog er både let og svedafvisende, så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.
ActionFit
Ørekrog
Lilla
Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen den ultimative pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.
ActionFit-hovedtelefonen leveres med klips og etui, der sikrer nem kabelhåndtering og sikker opbevaring. Nyd træning uden sammenfiltrede ledninger takket være klipsen, og læg derefter hovedtelefonen i det åndbare etui. Så sveder den ikke!
ActionFit-hovedtelefon med fintjusterede 9 mm-drivere, der er specifikt designet til at generere fremragende lyd. Lyd så troværdig og kraftfuld, at du nemt kan koncentrere dig om din træning – og få mest muligt ud af din musik og bevægelser.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja