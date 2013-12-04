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Udgået

ActionFitØretelefoner med krog til sport

SHQ3200WT/10

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Indstillet til sport

SHQ3200-hovedtelefonerne med den justerbare ørekrog er både lette og svedafvisende, så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.

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Med justerbar ørekrog, som giver en sikker pasform

Indstillet til sport

  • ActionFit

  • Ørekrog

  • Hvid

Kevlarforstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Kevlarforstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Dine ActionFit-hovedtelefoner er specialdesignet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer – og træning.

Øredæksler i 3 størrelser, der sikrer optimal pasform

Øredæksler i 3 størrelser, der sikrer optimal pasform

Kraftig bas styrker motivationen

Kraftig bas styrker motivationen

Der er intet bedre end et solidt beat til din træningsrytme. Med ActionFit-hovedtelefonen får din musik brændstof igennem enestående dyb og dynamisk bas, der sætter skub i al din træning, så du kan løfte den til et højere niveau.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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