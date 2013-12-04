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Udgået
SHQ3200WT/10
Indstillet til sport
SHQ3200-hovedtelefonerne med den justerbare ørekrog er både lette og svedafvisende, så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.
ActionFit
Ørekrog
Hvid
Dine ActionFit-hovedtelefoner er specialdesignet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer – og træning.
Der er intet bedre end et solidt beat til din træningsrytme. Med ActionFit-hovedtelefonen får din musik brændstof igennem enestående dyb og dynamisk bas, der sætter skub i al din træning, så du kan løfte den til et højere niveau.
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4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja