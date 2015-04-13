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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner med mikrofon

SHQ3305OR/00

3.8

| (4) Anmeldelser

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

Actionfit SHQ3305-hovedtelefonerne, som er lette, svedafvisende og udstyret med justerbare ørekroge, lader dig fokusere på at træne uden at miste motivationen. Træn med fantastisk lyd i ørerne og en komfort, der får dig til at glemme, at du har hovedtelefoner på.

Se alle fordele

Let og sikker pasform

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • Ørekrog

Sporty bæretaske til nem opbevaring

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

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Fjernbetjening og mikrofon til skift fra musik til opkald

Fjernbetjening og mikrofon til skift fra musik til opkald

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3.8

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Anmeldelser

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13/04/2015

Deutschland

Deutschland

Test Kopfhörer SHQ 3305 WS/00

Heute erhielt ich meine bestellten Philips Action Fit Overdrive SHQ 3305 WS/00 Kopfhörer. Die Verpackung finde ich sehr hübsch und wirklich gut gelungen! An der Verpackung waren leider die Ecken allesamt ausgefranzt und hier sollte man eventuell am Material etwas ändern. So wirkt das Produkt nämlich gleich gebraucht, obwohl es neu ist. Nach dem Öfnnen der Verpackung sah ich die 3 Adaptergrößen für die Ohrfassungen, das kleine, schwarze Säckchen zum aufbewaren der Kopfhörer und die Kopfhörer natürlich. Der vergoldete 3,5mm Klinkeranschluß wirkt recht edel und alles im allen wirkt das Produkt recht wertig. Lediglich die weiße, zusammengeknüllte Kopfhörerschnur im unteren Fach wirkt recht unaufgeräumt und nagt ein wenig an dem ganzen wertigen Design. Erst nachdem ich den Kopfhörer aus der Verpackung nahm, viel mir direkt der reflektierende Bereich auf dem Clipp auf- sehr gut! Da hat jemand mitgedacht und für uns Jogger ist sowas eh gut. Das Kabel zwischen Kopfhörer und Anschluss wirkt etwas steif und billig, kann aber auch daran liegen, dass es einfach nur neu ist und erstmal eingetragen werden muss. Ich traue diesen dünnen Kabeln immer wenig zu, da beim Laufen ich das ein oder andere Mal an dem Kabel hängenbleibe... Gespannt bin ich auch auf das Mikrofon, was zu meiner Freude keinerlei Kanten hat. Bei den anderen Konkurrenzmodellen bleibt das Mikro oft an der Kleidung hängen. Die Kopfhörer sind sehr leicht und man spürt keine harten Plastikkanten am Ohr - SEHR GUT!!!. Im Gegenteil, sie liegen sehr angenehm im Ohr und fühlen sich gut an. Ich werde die Kopfhörer nun intensiv eine Woche testen, egal ob Sport oder im täglichen Gebrauch. In der Beschreibung steht, das es ein besonders starkes Kevlar-Kabel ist- na dann schauen wir mal. Wetter- und Schweißfest ebenso und der Sound soll bombastisch sein. Naja, schreiben kann mal viel, ich teste und berichte. --------------- So, die Kleinen durften mich auf vielen Kilometern begleiten und der ein oder andere positive Punkt ist erst dort zum Vorschein gekommen. Die Kopfhörer sind extrem leicht und der weiche Kunststoff sorgt für keinerlei Reibung am Ohr. Für meine Miniohren war der Winkel der Lautsprechereinheit leider etwas zu gering gekröpft und es drückte an der Ohrmuschel. Ferner würde ich versuchen das Mikrophon an die schmale Seite zu platzieren, da beim laufen und sprechen sich oft das Mic auf die Jackenseite dreht. Würde ich die Kopfhörer wieder kaufen? JA Würde ich sie empfehlen? JA Halten sie was sie versprechen? JA alles in allem, eine sehr gute Wahl!

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02/01/2016

France

France

Bekræftet køber

Fait de qu'on lui demande

Très bon produit, bonne tenue pour courir, très agréable à porter

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14/07/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sitzt perfekt und rutscht nicht

Die Kopfhörer sind super. Der Klang war mit meinen alten Kopfhörern etwas besser, aber er ist immer noch gut. Sie sitzen perfekt im Ohr und rutschen nicht heraus. Auch eine Schulklasse im Bus ist kaum zu hören.

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