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  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER

Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner

SHQ3400LF/00

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Philips Actionfit NoLimits-hovedtelefoner hjælper dig med at bevare fokus og motivation, når du har mest brug for det. Med en justerbar ørekrog og let, svedafvisende design kan du nyde hovedtelefoner med fantastisk lyd, der er lige så intens som din træning.
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Justerbare hovedtelefoner med ørekrog til sport

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  • Bedst til indendørs brug

  • Sved/vandtæt

  • In-ear-krog

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Leveres med 3 par ørepuder i forskellige størrelser, så du får den bedst mulige pasform.

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en personlig pasform

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en personlig pasform

Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen en pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.

Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer og træning.

Tekniske specifikationer

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