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Udgået
SHQ3405BL/00
Bedst til indendørs brug
Sved/vandtæt
In-ear-krog
Leveres med 3 par ørepuder i forskellige størrelser, så du får den bedst mulige pasform.
Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen en pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.
Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer og træning.
1.0
ud af 5
4
Anmeldelser
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Peperr
12/11/2016
España
Bekræftet køber
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono