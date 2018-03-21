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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner med mikrofon

SHQ3405BL/00

1
| (4) Anmeldelser
RYK DINE GRÆNSER
Philips Actionfit NoLimits-hovedtelefoner hjælper dig med at bevare fokus og motivation, når du har mest brug for det. Med en justerbar ørekrog og let, svedafvisende design kan du nyde hovedtelefoner med fantastisk lyd, der er lige så intens som din træning.
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Justerbare hovedtelefoner med ørekrog til sport

RYK DINE GRÆNSER

  • Bedst til indendørs brug

  • Sved/vandtæt

  • In-ear-krog

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Leveres med 3 par ørepuder i forskellige størrelser, så du får den bedst mulige pasform.

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en personlig pasform

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en personlig pasform

Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen en pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.

Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer og træning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

4

Anmeldelser

5
4
3
2

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

12/11/2016

España

España

Bekræftet køber

Este producto posee pésimas caracteristicas

Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

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