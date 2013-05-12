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Udgået

Øretelefoner til sport med nakkerem

SHQ4007/28

3

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Svedafvisende og vaskbar

Disse øretelefoner, som er fremstillet af antimikrobiske og vandtætte materialer, er designet til fitness-entusiaster. Kabellængden kan også justeres, så de er ideelle til brug med et sportsarmbånd eller til almindelig brug.

Se alle fordele

Med iPhone-fjernbetjening og mikrofon

Svedafvisende og vaskbar

Vaskbar

Vaskbar

Takket være en konstruktion af vandtætte materialer kan du vaske øretelefonerne under rindende vand

Fleksibel og let nakkerem

Fleksibel og let halsrem med optimal pasform - designet til sport

Betjening af mikrofon og musik

Den superslanke mikrofon og fjernbetjening lader dig tale, lytte og styre din iPod/iPhone/iPad med fjernstyring.

Tekniske specifikationer

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2

12/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset

16/08/2014

United Kingdom

United Kingdom

Failed within 4 weeks...

Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset

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