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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
Svedafvisende og vaskbar
Disse øretelefoner, som er fremstillet af antimikrobiske og vandtætte materialer, er designet til fitness-entusiaster. Kabellængden kan også justeres, så de er ideelle til brug med et sportsarmbånd eller til almindelig brug.
Takket være en konstruktion af vandtætte materialer kan du vaske øretelefonerne under rindende vand
Fleksibel og let halsrem med optimal pasform - designet til sport
Den superslanke mikrofon og fjernbetjening lader dig tale, lytte og styre din iPod/iPhone/iPad med fjernstyring.
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3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Macmcgill
12/05/2013
United Kingdom
Awesome
Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset
RG123
16/08/2014
United Kingdom
Failed within 4 weeks...
Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4007 Sports neckband headset