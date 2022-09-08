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Udgået
SHQ4305WS/00
Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage
De fjerlette Actionfit SHQ4305 er fremstillet i ekstra let, fleksibelt og svedafvisende gummi og har en perfekt pasform, så du gerne beholder dem på efter træning. Den enestående dybe baslyd holder altid din motivation i top.
8,6 mm drivere/lukket bagside
Halsrem
Med en vægt på blot 11,4g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.
Der følger en kabelholder med Actionfit-øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, mens du presser dig selv til det yderste.
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