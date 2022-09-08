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Udgået

Sportshovedtelefoner med mikrofon

SHQ4305WS/00

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

De fjerlette Actionfit SHQ4305 er fremstillet i ekstra let, fleksibelt og svedafvisende gummi og har en perfekt pasform, så du gerne beholder dem på efter træning. Den enestående dybe baslyd holder altid din motivation i top.

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Let og sikker pasform

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • Halsrem

11,4g ultralet design giver ultimativ komfort*

11,4g ultralet design giver ultimativ komfort*

Med en vægt på blot 11,4g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

Der følger en kabelholder med Actionfit-øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, mens du presser dig selv til det yderste.

Tekniske specifikationer

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