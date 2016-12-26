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Udgået

Sportshovedtelefoner med hovedbøjle

SHQ5200/10

4.6

| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Indstillet til sport

De ultralette ActionFit SHQ5200-hovedtelefoner er robuste og ergonomiske og designet til at klare den mest krævende træning. 40 mm neodymdrivere sikrer kraftfuld bas, samtidig med at akustisk åbne og aftagelige ørepuder sørger for, at du altid har det behageligt, tørt og ikke for varmt.

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Skridsikker og sikker pasform med silikonegreb

Indstillet til sport

  • ActionFit

  • On-ear

  • Orange og sort

40 mm neodym-drivere giver virkelig meget bas og fantastisk ydeevne

40 mm neodym-drivere giver virkelig meget bas og fantastisk ydeevne

Kom i den rette stemning med musik, der giver et solidt spark, takket være kraftige 40 mm neodym-drivere, som udsender en kraftig, dynamisk bas. Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til at fyre op under din præstation – uanset hvor krævende den er. Ople en tydeligt bevægelug lydoplevelse, uanset hvad du træner, og hvor du er.

Tætsiddende hovedbøjle, der passer optimalt til alle øreformer

Tætsiddende hovedbøjle, der passer optimalt til alle øreformer

Dine ActionFit-hovedtelefoner har en diskret designet tætsiddende hovedbøjle med ergonomiske ørekapsler, der er nøje testet for at passe til alle ører – uanset form og størrelse – behageligt og perfekt.

Aftagelige, vaskbare ørepuder holder dig kølig og tør

Aftagelige, vaskbare ørepuder holder dig kølig og tør

Få bare sved på panden – dine ActionFit SHQ5200-hovedtelefoner har unikke ørepuder, der er dækket af et fugtafvisende materiale, der er behageligt og holder dig kølig under hele din træning. Tag bare puderne af for at vaske dem efter flere ganges brug, og så er de gode som nye.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

17

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

26/12/2016

España

España

Excelente

Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

26/09/2016

Italia

Italia

SHQ5200

Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ5200 Sports Headband Headphones

24/02/2016

Italia

Italia

Prodotto degno di nome Philips!

Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ5200 Sports Headband Headphones

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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