ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst
  • RYK DINE GRÆNSER, trådløst

Udgået

Bluetooth®-hovedtelefoner til sport

SHQ6500BL/00

2
| (55) Anmeldelser
RYK DINE GRÆNSER, trådløst
De trådløse Philips Actionfit RunFree sportshovedtelefoner giver en helt ny frihed og energi til din træning. De er designet til at holde dig i fuld gang med en god pasform, solidt vandtæt design og kraftfuld bas.
Se alle fordele

Trådløse sportsheadset med ørepuder

RYK DINE GRÆNSER, trådløst

  • Bedst til udendørs brug

  • Bluetooth®

  • Sved/vandtæt

  • Øretelefon

Åben akustik lader lyden ind for større bevidsthed og sikkerhed

Nyd lydkvaliteten, der ikke blokerer for verden omkring dig. Det åbne akustikdesign lukker den omgivende lyd ind, så du kan forblive opmærksom på omgivelserne og forblive, når du træner udendørs.

Skridsikre gummiørepropper fastholder hovedtelefonerne – til enhver tid

C-formede, gummibelagte ørepuder holder Actionfit-øretelefonerne fast i dit øre, så du kan fokusere på din træning og ikke på at holde dem på plads.

Trådløs Bluetooth-forbindelse for træning uden filtrede ledninger

Bluetooth-teknologien giver problemfri trådløs musik.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.0

ud af 5

55

Anmeldelser

19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

21/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound

Excellent sound and easy to control brilliant earphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. De faktiske resultater kan variere