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Udgået
SHQ6500CL/00
Bedst til udendørs brug
Bluetooth®
Sved/vandtæt
Øretelefon
Nyd lydkvaliteten, der ikke blokerer for verden omkring dig. Det åbne akustikdesign lukker den omgivende lyd ind, så du kan forblive opmærksom på omgivelserne og forblive, når du træner udendørs.
C-formede, gummibelagte ørepuder holder Actionfit-øretelefonerne fast i dit øre, så du kan fokusere på din træning og ikke på at holde dem på plads.
Bluetooth-teknologien giver problemfri trådløs musik.
2.0
ud af 5
55
Anmeldelser
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
De faktiske resultater kan variere