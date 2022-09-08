ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Primært billede
  • Primært billede

Udgået

Hovedtelefoner med ørekrog og mikrofon

SHS3305BK/10

Sikker pasform

Disse ergonomiske øretelefoner med krog er behagelige at bruge og giver dig musikgengivelse i meget høj kvalitet direkte i dine ører. Den indbyggede mikrofon optager din stemme tydeligt.

Se alle fordele

Den fleksible krog passer til alle ører

Sikker pasform

  • 15 mm enheder/åben bagside

  • Ørekrog

15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.

15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.

En 15 mm højttalerdriver, der er lille nok til at give optimal bærekomfort og stor nok til at give en tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så du kan nyde lyden.

Ergonomisk formede hovedtelefoner forbedrer brugerkomforten.

Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i ørets facon, så du får ekstra komfort og større nydelse i længere lytteperioder.

Den fleksible 3D-ørekrog har en perfekt pasform til alle ører

Denne 3D-ørekrog er både blød og bøjelig, så den bliver på plads, når du er aktiv eller lytter til musik på farten.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.