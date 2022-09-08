Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SHS3305BK/10
Sikker pasform
Disse ergonomiske øretelefoner med krog er behagelige at bruge og giver dig musikgengivelse i meget høj kvalitet direkte i dine ører. Den indbyggede mikrofon optager din stemme tydeligt.
15 mm enheder/åben bagside
Ørekrog
En 15 mm højttalerdriver, der er lille nok til at give optimal bærekomfort og stor nok til at give en tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så du kan nyde lyden.
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i ørets facon, så du får ekstra komfort og større nydelse i længere lytteperioder.
Denne 3D-ørekrog er både blød og bøjelig, så den bliver på plads, når du er aktiv eller lytter til musik på farten.
Anmeldelser