ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHX50/00

4.7

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Mærk bassen, se beatet.

Philips HX5-hovedtelefoner lader dig ikke kun føle bassen. De giver dig mulighed for at se den. De er din musik, visualiseret. Designet til fest! Bliv festens midtpunkt med dine pulserende LED-hovedtelefoner.

Se alle fordele

Mærk bassen, se beatet.

  • 40mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

Styr musikkens synlighed med LED-knappen

Styr musikkens synlighed med LED-knappen

Styr musikkens synlighed med LED-aktiveringsknappen på venstre ørehætte.

Enestående holdbarhed og robusthed med en robust følelse

Enestående holdbarhed og robusthed med en robust følelse

Disse hovedtelefoner er bygget med tanke på robusthed og holdbarhed, og giver dig en robust og uopslidelig følelse.

Et gummikabel giver ekstra holdbarhed

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Headphones with mic

31/10/2016

Deutschland

Deutschland

Einzigartige Ambilight Kopfhörer.

Au?er Satten Bässen und klaren Sopran sind Die sehr bequem wodurch der Musik Genus stundenlang dauert.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

15/01/2017

France

France

qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent

Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Casque avec Micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Casque avec Micro

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.