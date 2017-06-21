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Udgået
Mærk bassen, se beatet.
Philips HX5-hovedtelefoner lader dig ikke kun føle bassen. De giver dig mulighed for at se den. De er din musik, visualiseret. Designet til fest! Bliv festens midtpunkt med dine pulserende LED-hovedtelefoner.
40mm drivere/lukket bagside
On-ear
Styr musikkens synlighed med LED-aktiveringsknappen på venstre ørehætte.
Disse hovedtelefoner er bygget med tanke på robusthed og holdbarhed, og giver dig en robust og uopslidelig følelse.
4.7
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Headphones with mic
Digit
31/10/2016
Deutschland
Einzigartige Ambilight Kopfhörer.
Au?er Satten Bässen und klaren Sopran sind Die sehr bequem wodurch der Musik Genus stundenlang dauert.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Casque avec Micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX50 Casque avec Micro