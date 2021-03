Vi er perfekte til Skype

Disse højttalere med indbygget mikrofon, der er perfekte til Skype, giver dig friheden til at give afkald på dit hovedsæt for en håndfri Skype-oplevelse. Intet behov for batteri eller adapter, du skal bare sætte det enkelte USB-kabel direkte ind i enhver USB-port, hvorefter din computer automatisk registrerer den som en flytbar USB-masselagringsenhed. MAC- og PC-kompatible.