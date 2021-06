Det roterende kabinet gør det muligt at rette kameraet i alle retninger

Oplev friheden ved et webcam med et smart, roterende kabinet, der gør det muligt at rette kameraet i alle vinkler. Drej kameraet 360° i en hvilken som helst retning for at optage hvor som helst i rummet uden overhovedet at skulle flytte webcam'et.