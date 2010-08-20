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Udgået

Digital PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

"...kunne ikke holde op med at grine den dag!"

Hold dine mest mindeværdige øjeblikke levende hele året rundt med Philips Photoframe. Denne kompakte ramme er nem at bruge, har masser af lagerhukommelse og ser godt ud i alle hjem.

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"...kunne ikke holde op med at grine den dag!"

  • 17,8 cm (7")

  • 16:10 billedformat

imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarver

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

Automatisk diasshow fra USB eller hukommelseskort

Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på at kopiere billeder til PhotoFrame.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame

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