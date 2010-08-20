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Udgået
"...kunne ikke holde op med at grine den dag!"
Hold dine mest mindeværdige øjeblikke levende hele året rundt med Philips Photoframe. Denne kompakte ramme er nem at bruge, har masser af lagerhukommelse og ser godt ud i alle hjem.
17,8 cm (7")
16:10 billedformat
Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.
RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.
Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på at kopiere billeder til PhotoFrame.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
20/08/2010
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame
Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPF1017 Digital PhotoFrame