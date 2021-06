Pixel Plus 2 giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed

Med Pixel Plus 2 vil dit videokamera altid fremstille naturlige, knivskarpe billeder med mange detaljer. Alt sammen takket være kraften i Pixel Plus 2-processoren – nyskabende TV-billedbehandlingsteknologi anvendt på PC-video. Den øger antallet af linjer og antallet af pixel for at give dig de bedst mulige billeder.