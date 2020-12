Universel IR-kodedatabase til betjening af forskellige enheder

En universel IR-kodedatabase refererer til et bibliotek over infrarøde koder, der er indbygget i en bestemt fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt for en fjernbetjening at styre dit udstyr uden at skulle lære individuelle signaler. Den korrekte infrarøde kode vælges i fjernbetjeningens database via automatisk søgning. Dette giver dig mulighed for at betjene stort set alle lyd-/videoenheder på markedet – uanset model eller mærke.