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Udgået

HDMI-kabel

SWV5551/00

Oplev billeder i Ultra HD

Oplev Ultra HD 4K-opløsning ved 60 fps. Højhastigheds-HDMI understøtter et fuldt 32-kanals lydsystem med op til 1536 kHz samplingshastighed

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

Oplev billeder i Ultra HD

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 5 m

UHD 2160p (4K)

Understøtter videoopløsninger på op til 4K eller 2160p UHD. På den måde kan du konkurrere med digitale systemer, der kendes fra rigtige biografer.

60 Hz billeder pr. sekund

Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.

Forgyldte stik leder bedre

Forgyldte stik leder bedre, fordi de mindsker kontaktmodstanden. De forebygger desuden stiknedbrydning som følge af oxidering.

Tekniske specifikationer

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