Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SWW1001/00
Taske til opbevaring af elektronisk udstyr
Taske til opbevaring af elektronisk tilbehør, der beskytter dit elektroniske udstyr. Designet til at holde din elektronik sikker og tør med vandtæt IPX4-standardmateriale. Taske med fire indvendige rum til velorganiseret opbevaring af dine ting.
Universelt
Inde i etuiet er der lommer, der er perfekte til opbevaring af din mobile enhed, kabler, batterier, hukommelseskort – alt som skal beskyttes og lettilgængeligt.
Stænksikkert materiale beskytter dit medie mod fugt og kontakt med vand.
Anmeldelser