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        Udgået

        Etui

        SWW1001/00

        Taske til opbevaring af elektronisk udstyr

        Taske til opbevaring af elektronisk tilbehør, der beskytter dit elektroniske udstyr. Designet til at holde din elektronik sikker og tør med vandtæt IPX4-standardmateriale. Taske med fire indvendige rum til velorganiseret opbevaring af dine ting.

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        Taske til opbevaring af elektronisk udstyr

        • Universelt

        Indvendige lommer til sikker opbevaring

        Inde i etuiet er der lommer, der er perfekte til opbevaring af din mobile enhed, kabler, batterier, hukommelseskort – alt som skal beskyttes og lettilgængeligt.

        Stænksikkert materiale, der ikke er beregnet til at blive nedsænket i vand

        Stænksikkert materiale beskytter dit medie mod fugt og kontakt med vand.

        Tekniske specifikationer

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.