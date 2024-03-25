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Udgået

Trådløse In-ear-sportshovedtelefoner

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Anmeldelser

Træn smartere. I al slags vejr.

Få mest muligt ud af din træning med disse vandtætte sportshovedtelefoner. Pulsmåleren hjælper dig med at finde den rigtige intensitet, og stimulerende lyd holder dig i gang. Du kan følge dine fremskridt i appen til dine Philips-hovedtelefoner.

Se alle fordele

Træn smartere. I al slags vejr.

  • Indbygget pulsmåler

  • 6 timers spilletid

  • Sikker pasform

  • IPX5-vandtæt og svedafvisende

Træn smartere. Indbygget pulsmåler

Hold øje med din puls med den indbyggede måler. En sensor i øretelefonen følger dit hjerteslag præcist. Du får af vide, hvornår du kan give den gas, og hvornår du skal slappe af. Kompatibel med fitness-tracking-apps som Strava og Runkeeper og Philips' hovedtelefonapp.

Stimulerende lyd. 6 timers afspilningstid ved overvågning

Løb hurtigere. Hop højere. Spark hårdere. Du får klar lyd, kraftfuld bas og 6 timers spilletid - selv når du overvåger din puls. En enkelt opladning tager 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig endnu en times spilletid.

Den pasform, du ønsker. Ørekroge og vingespidser medfølger

Brug de fleksible vingespidser fremstillet af silikone, der sidder godt fast under kanten af dit øre. Eller vælg de ørekroge, der passer perfekt over dit øre. Et udvalg af ørekapsler, der giver dig mulighed for at skabe den perfekte in-ear-forsegling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

5

Anmeldelser

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Fordele

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Ulemper

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Dato for brug 2023-11-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Dato for brug 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Fordele

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Ulemper

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Dato for brug 2022-07-01

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Dato for brug 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Fordele

Eenvoudig

Ulemper

Melding batterij leeg

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Dato for brug 2020-12-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Dato for brug 2020-12-10

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