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Udgået

Trådløse In-ear-sportshovedtelefoner

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Anmeldelser
Altid den pasform, du ønsker
Fra din morgenløbetur til eftermiddage på kontoret. Disse ægte trådløse ørepropper har et aftageligt ørekrogdesign, så du kan have den pasform, du ønsker. Du får op til 20 timers spilletid med opladningsetuiet, og de er IPX7-vandtætte.
Se alle fordele

Altid den pasform, du ønsker

  • Fleksibelt tovejsdesign

  • 20 timers spilletid

  • Ryd opkald. Monotilstand

  • IPX7-vandtæt og svedafvisende

Bygget til din træning. Klar til din dag

Bygget til din træning. Klar til din dag

6 mm enheder giver leverer klar og tydelig lyd med kraftfuld bas. Fra dine foretrukne afspilningslister til podcasts m.m. - bevæg dig gennem dagen med de lyde, der holder dig i gang.

IPX7-vandtæt og svedafvisende

IPX7-vandtæt og svedafvisende

Disse ægte trådløse sportshovedtelefoner er IPX7-certificerede - hvilket betyder, at de kan tåle fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. De bliver siddende - uanset hvor meget du sveder, eller hvilken form dine ører har.

Sikkert ørekrogsdesign. Til den stil, du ønsker

Sikkert ørekrogsdesign. Til den stil, du ønsker

Uanset om det er en løbetur i parken eller intensiv HIIT-træning, holder ørekrogsdesignet hovedtelefonerne tæt og sikkert på plads. Du kan vælge mellem tre forskellige størrelser ørepuder i silikone, og ørekrogene kan fjernes, når du ikke træner.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

16

Anmeldelser

4
3

24/05/2023

France

France

Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Fordele

léger, qualité de son, bon maintien

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22/05/2023

France

France

Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Fordele

Très bon maintien

Ulemper

Aucun pour le moment

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