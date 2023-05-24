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Udgået
TAA5205BK/00
Fleksibelt tovejsdesign
20 timers spilletid
Ryd opkald. Monotilstand
IPX7-vandtæt og svedafvisende
6 mm enheder giver leverer klar og tydelig lyd med kraftfuld bas. Fra dine foretrukne afspilningslister til podcasts m.m. - bevæg dig gennem dagen med de lyde, der holder dig i gang.
Disse ægte trådløse sportshovedtelefoner er IPX7-certificerede - hvilket betyder, at de kan tåle fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. De bliver siddende - uanset hvor meget du sveder, eller hvilken form dine ører har.
Uanset om det er en løbetur i parken eller intensiv HIIT-træning, holder ørekrogsdesignet hovedtelefonerne tæt og sikkert på plads. Du kan vælge mellem tre forskellige størrelser ørepuder i silikone, og ørekrogene kan fjernes, når du ikke træner.
3.6
ud af 5
16
Anmeldelser
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Fordele
léger, qualité de son, bon maintien
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Fordele
Très bon maintien
Ulemper
Aucun pour le moment
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