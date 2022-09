Krystalklare opkald, selv hvis det blæser

Har du brug for at besvare et opkald, mens du er ude at løbe? Med disse hovedtelefoner er der ingen grund til at søge ly for vinden. Når du er i gang med et opkald, kombineres to AI-mikrofoner og en Bone Conduction-mikrofon for at sende lyden af din stemme tydeligt.