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Udgået
Den allerbedste lyd
Noise Canceling Pro
Krystalklare opkald
Pålidelig in-ear-pasform
Vil du undgå at bekymre dig om daglig opladning? Du får 7 timers spilletid og 21 ekstra timer fra etuiet. Når du sætter øretelefonerne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer – hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 15 minutters opladning dig en ekstra time. Etuiet kan oplades trådløst eller via USB-C.
Har du brug for at besvare et opkald, mens du er ude at løbe? Med disse hovedtelefoner er der ingen grund til at søge ly for vinden. Når du er i gang med et opkald, kombineres to AI-mikrofoner og en Bone Conduction-mikrofon for at sende lyden af din stemme tydeligt.
En IPX5-klassificering betyder, at disse hovedtelefoner ikke har noget imod en dråbe regn eller et regnskyl, så de vil aldrig give dig en undskyldning for at blive på sofaen! Hvis du får sved på panden i fitnesscentret, har hovedtelefonerne heller ikke noget imod det.
4.6
ud af 5
70
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
margaritastepanenkova
19/03/2023
Danmark
Del af kampagnen
Perfekt med funktioner
meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
janej23
23/02/2023
Danmark
Del af kampagnen
Fantastiske earbuds
Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
stinev2
14/02/2023
Danmark
Del af kampagnen
God lyd i dine øre
Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.