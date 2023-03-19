ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning
  • Stil ind på din træning

Udgået

Ægte trådløse sportshovedtelefoner

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Stil ind på din træning
Fra inspirerende afspilningslister til opkald med din træner - disse ægte trådløse hovedtelefoner holder dig i gang. Nyd fremragende lyd- og støjreduktion samt en fantastisk pasform, så de bliver siddende på både de daglige distancer og i de store løb.
Se alle fordele

Stil ind på din træning

  • Den allerbedste lyd

  • Noise Canceling Pro

  • Krystalklare opkald

  • Pålidelig in-ear-pasform

Ingen grund til bekymring. Få op til 28 timers spilletid med dette etui

Ingen grund til bekymring. Få op til 28 timers spilletid med dette etui

Vil du undgå at bekymre dig om daglig opladning? Du får 7 timers spilletid og 21 ekstra timer fra etuiet. Når du sætter øretelefonerne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer – hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 15 minutters opladning dig en ekstra time. Etuiet kan oplades trådløst eller via USB-C.

Krystalklare opkald, selv hvis det blæser

Krystalklare opkald, selv hvis det blæser

Har du brug for at besvare et opkald, mens du er ude at løbe? Med disse hovedtelefoner er der ingen grund til at søge ly for vinden. Når du er i gang med et opkald, kombineres to AI-mikrofoner og en Bone Conduction-mikrofon for at sende lyden af din stemme tydeligt.

Kom afsted. Vandtæt iht. IPX5

Kom afsted. Vandtæt iht. IPX5

En IPX5-klassificering betyder, at disse hovedtelefoner ikke har noget imod en dråbe regn eller et regnskyl, så de vil aldrig give dig en undskyldning for at blive på sofaen! Hvis du får sved på panden i fitnesscentret, har hovedtelefonerne heller ikke noget imod det.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

70

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

19/03/2023

Danmark

Danmark

Perfekt med funktioner

meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

23/02/2023

Danmark

Danmark

Fantastiske earbuds

Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

14/02/2023

Danmark

Danmark

God lyd i dine øre

Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.