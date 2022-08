Integrerede knapper. Nem at parre

Knapperne på halsremmen giver dig mulighed for at sætte din afspilningsliste på pause, besvare opkald, justere lydstyrken og meget mere. Hovedtelefonerne er klar til at parre, så snart du tænder for Bluetooth, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Det er super praktisk, hvis du lytter til musik på din telefon og får træningsmeddelelser fra dit smartwatch.