Vægten er kun 145,5 g. Lille vægt. Stor lyd

Med en vægt på kun 145,5 g giver disse trådløse on-ear-hovedtelefoner dig mulighed for at medbringe god komfort og en dyb bas over alt. Hovedbøjlen er nem at justere og så let, at du næsten ikke mærker den. Ørekapslerne er bløde og kan vinkles, så de sidder helt rigtigt.