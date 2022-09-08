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Udgået

Øretelefoner med mikrofon

TAE5008BK/00

Her kommer bassen.

Nyd kraftfuld bas til alle dine sange. Disse in-ear-hovedtelefoner sidder behageligt i øret, og knapperne på ledningen gør det nemt at navigere i afspilningslister. Perfekt, når der kommer et opkald, lige når bassen banker i dit yndlingsnummer!

Se alle fordele

Her kommer bassen.

  • Kraftfuld bas

  • Let ørepasform

  • 3-knapsbetjening på ledningen

  • USB-C-stik

Kraftfuld bas. Klar lyd, uanset hvad du lytter til

Hvad er livet på farten uden din yndlingsmusik? Disse hovedtelefoner har en fyldig og markant bas fra kraftfulde 10 mm drivere. Behagelig lytteoplevelse med ørepuder, der passer perfekt.

Indbygget DAC forbedrer lydkvaliteten

Giv dine afspilningslister den respekt, de fortjener, ved at lytte til dem på den måde, det var tiltænkt. Hovedtelefonerne har en indbygget DAC, som forbedrer kvaliteten af det, du lytter til. Nyd hvert sekund af de sange, du elsker.

Få mest muligt ud af din musik med høj komfort dagen lang

Et ovalt akustisk rør og tre størrelser af udskiftelige gummiørepuder skaber en perfekt forsegling, som du kan have på i timevis ad gangen. Nyd behagelig lytning hele dagen lang.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.