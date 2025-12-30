Søgeord

      2000 series Trådløse over-ear-hovedtelefoner

      TAH2500BG/10

      Fremragende komfort, lækker lyd

      Tag disse trådløse over-ear-hovedtelefoner på, så du kan nyde ægte komfort, mens du lytter. Du får fyldig lyd med ekstra bas og op til 50 timers afspilning.

      Fremragende komfort, lækker lyd

      • Støjreduktion
      • Lette over-ear-hovedtelefoner
      • Naturlig lyd. Ekstra bas
      • Op til 50 timers spilletid

      Fordyb dig med støjreduktion

      Støjreduktion dæmper ekstern støj, herunder vind, så du kan fokusere på din musik eller dine opkald. Vil du høre mere af det, der foregår omkring dig? Tryk på knappen for at aktivere opmærksomhedstilstand.

      Fantastisk lyd med Ekstra bas-tilstand

      Du får fantastisk lyd fra 40 mm driverne og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Du kan nyde den fulde effekt af dine yndlingssange.

      Op til 50 timers afspilningstid med hurtig opladning

      Med op til 50 timers afspilningstid kan disse trådløse hovedtelefoner føre dig igennem masser af afspilningslister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i yderligere 10 timer.

      Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning

      Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

      Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

      Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

      Så lette og komfortable, at du kan have dem på i timevis

      Disse over-ear-hovedtelefoner er lavet til komfort i hverdagen. Den polstrede letvægtshovedbøjle hviler nænsomt på hovedet, mens de bløde ørekopper sikrer en perfekt pasform. Hver ørekop har PU-læderpolstring, der giver en glat, hudvenlig fornemmelse og kombinerer vedvarende komfort med nem vedligeholdelse.

      Philips Headphones-app. Tilpas indstillinger og kontrolelementer

      Vores praktiske tilknyttede app giver dig mulighed for at administrere tilsluttede enheder eller deaktivere støjreduktion. Du kan også bruge appen til at finjustere din lydprofil.

      Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur

      Musik til podcasts, disse trådløse hovedtelefoner får mest muligt ud af den lyd, du holder af! Du kan nyde varm, detaljeret lyd med fyldig bas fra driverne, som er indstillet til Philips’ lydsignatur.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Akustisk konstruktion
        Lukket
        Frekvensområde
        20 - 20,000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Følsomhed
        112 dB (1k Hz)
        Højttalerdiameter
        40  mm
        Max. belastning
        30  mW
        Enhedstype
        Dynamisk

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth-version
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maks. rækkevidde
        Op til 10  m
        Multipoint-tilslutning
        Ja
        Understøttet codec
        SBC
        Hovedtelefonstik
        3.5  mm

      • Komfort

        Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
        Ja
        Firmwareopdateringer er mulige
        Ja
        Type af betjening
        Knap

      • Strøm

        Antal batterier
        1 stk.
        Opladningstid
        2  time(r)
        Spilletid (ANC slået til)
        45  time(r)
        Spilletid (ANC slået fra)
        50  time(r)
        Hurtig opladning
        15 mins for 10 hrs
        Batterivægt (i alt)
        9.6  g
        Batterikapacitet (hovedtelefoner)
        500  mAh
        Batteritype (hovedtelefoner)
        Litiumpolymer (indbygget)

      • Produktmål

        Højde
        19.76  cm
        Bredde
        16.57  cm
        Dybde
        8.29  cm
        Vægt
        0.207  kg

      • Tilbehør

        Lynhåndbog
        Ja
        Opladningskabel
        USB-C-kabel, 200 mm

      • Design

        Farve
        Beige
        Bærestil
        Hovedtelefoner med krog
        Sammenfoldeligt design
        Flad/indad
        Ørekoblingsmateriale
        Viskoelastisk skum
        Ørestykke
        Over-ear
        Ørepudetype
        Lukket bagside

      • Telekommunikation

        Mikrofon til opkald
        1 mic

      • ANC-funktioner

        ANC-teknologi
        FF
        Opmærksomhedstilstand
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        Mikrofon til ANC
        2 mic
        ANC (Aktiv støjreduktion)
        Ja

      • Stemmeassistent

        Kompatibel med stemmeassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering af stemmeassistent
        Tryk på afspil/pause-knappen
        Understøttelse af stemmeassistent
        Ja

