Fremragende komfort, lækker lyd
Støjreduktion
Lette over-ear-hovedtelefoner
Naturlig lyd. Ekstra bas
Op til 50 timers spilletid
Fordyb dig med støjreduktion
Støjreduktion dæmper ekstern støj, herunder vind, så du kan fokusere på din musik eller dine opkald. Vil du høre mere af det, der foregår omkring dig? Tryk på knappen for at aktivere opmærksomhedstilstand.
Fantastisk lyd med Ekstra bas-tilstand
Du får fantastisk lyd fra 40 mm driverne og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Du kan nyde den fulde effekt af dine yndlingssange.
Op til 50 timers afspilningstid med hurtig opladning
Med op til 50 timers afspilningstid kan disse trådløse hovedtelefoner føre dig igennem masser af afspilningslister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i yderligere 10 timer.
Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.
Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.
Så lette og komfortable, at du kan have dem på i timevis
Disse over-ear-hovedtelefoner er lavet til komfort i hverdagen. Den polstrede letvægtshovedbøjle hviler nænsomt på hovedet, mens de bløde ørekopper sikrer en perfekt pasform. Hver ørekop har PU-læderpolstring, der giver en glat, hudvenlig fornemmelse og kombinerer vedvarende komfort med nem vedligeholdelse.
Philips Headphones-app. Tilpas indstillinger og kontrolelementer
Vores praktiske tilknyttede app giver dig mulighed for at administrere tilsluttede enheder eller deaktivere støjreduktion. Du kan også bruge appen til at finjustere din lydprofil.
Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur
Musik til podcasts, disse trådløse hovedtelefoner får mest muligt ud af den lyd, du holder af! Du kan nyde varm, detaljeret lyd med fyldig bas fra driverne, som er indstillet til Philips’ lydsignatur.