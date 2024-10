18 timers afspilningstid på en fuld opladning*

Med 18 timers spilletid går du aldrig glip af noget. En fuld opladning tager 2 timer via det medfølgende USB-C-kabel – og hvis du finder ud af, at du er ved at løbe tør for strøm, giver en hurtig opladning på 15 minutter dig en ekstra time. Perfekt til endnu et afsnit!