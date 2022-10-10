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Udgået

Trådløse over-ear-hovedtelefoner

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Anmeldelser
Skabt til fordybelse
Inspiration. Motivation. Koncentration. Med fremragende aktiv støjreduktion og klar lyd til opkald har disse trådløse over-ear-hovedtelefoner det hele. Med den fuldt integrerede Google Assistant har du hænderne frie til at få mere fra hånden.
Se alle fordele

Skabt til fordybelse

  • Noise Cancellation Pro

  • Med Google Assistant

  • Bluetooth-multipoint

  • Touch-kontrol

Hybrid aktiv støjreduktion. Hold fokus det rette sted

Hybrid aktiv støjreduktion. Hold fokus det rette sted

Når sangen fortjener din fulde opmærksomhed, kan du fordybe dig med disse trådløse hovedtelefoner. Én ekstern mikrofon og én intern mikrofon kombineres for at bortfiltrere ekstern støj. Dæk den højre ørepude for at aktivere opmærksomhedstilstanden, som fører dig tilbage til virkeligheden.

Afrundet design til placering over øret. Elegant look, enestående lyd

Afrundet design til placering over øret. Elegant look, enestående lyd

De runde ørepuder giver en karakteristisk stil. Pasformen over øret skaber en forsegling, der passivt isolerer ekstern støj. De perfekt justerede 40 mm enheder leverer en dyb bas, en balanceret mellemtone og detaljerede høje frekvenser.

Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol

Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol

Forstærk bassen. Nedton diskanten. Philips Headphones-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Med et enkelt tryk kan du også skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.4

ud af 5

18

Anmeldelser

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Fordele

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Ulemper

Kein aptx

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Fordele

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Ulemper

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Fordele

Heerlijke en snelle bediening.

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  2. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.