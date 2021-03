Hybrid aktiv støjreduktion. Hold fokus det rette sted

Når sangen fortjener din fulde opmærksomhed, kan du fordybe dig med disse trådløse hovedtelefoner. Én ekstern mikrofon og én intern mikrofon kombineres for at bortfiltrere ekstern støj. Dæk den højre ørepude for at aktivere opmærksomhedstilstanden, som fører dig tilbage til virkeligheden.