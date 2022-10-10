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Udgået
TAH9505BK/00
Noise Cancellation Pro
Med Google Assistant
Bluetooth-multipoint
Touch-kontrol
Når sangen fortjener din fulde opmærksomhed, kan du fordybe dig med disse trådløse hovedtelefoner. Én ekstern mikrofon og én intern mikrofon kombineres for at bortfiltrere ekstern støj. Dæk den højre ørepude for at aktivere opmærksomhedstilstanden, som fører dig tilbage til virkeligheden.
De runde ørepuder giver en karakteristisk stil. Pasformen over øret skaber en forsegling, der passivt isolerer ekstern støj. De perfekt justerede 40 mm enheder leverer en dyb bas, en balanceret mellemtone og detaljerede høje frekvenser.
Forstærk bassen. Nedton diskanten. Philips Headphones-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Med et enkelt tryk kan du også skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande.
2.4
ud af 5
18
Anmeldelser
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Bekræftet køber
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Fordele
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Ulemper
Kein aptx
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Bekræftet køber
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Fordele
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Ulemper
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Bekræftet køber
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Fordele
Heerlijke en snelle bediening.
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.