6 timers spilletid. Par for at få stereolyd

Batteriet giver dig 6 timers spilletid på en fuld opladning, og der er knapper på højttaleren til justering af lydstyrken. Du kan parre med en identisk Philips Georg Jensen-højttaler for at nyde din musik i stereo. Tryk blot på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder.