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Udgået

Philips Georg Jensen-højttaler

TAJS30/00

Tag musikken med. Med stil.

Smukt buet, smuk fornemmelse. Med højttalerstof i uldblanding og topplade i poleret stål vil denne lille Bluetooth-højttaler vække opmærksomhed, uanset hvor du er. Du får klar lyd og op til 6 timers spilletid.

Se alle fordele

Tag musikken med. Med stil.

  • Bluetooth®

  • 4 W udgangseffekt

  • 6 timers spilletid

  • IPX7-vandtæt

Mærkbar harmoni. Georg Jensen-elementer i poleret stål

Mærkbar harmoni. Georg Jensen-elementer i poleret stål

Denne lille, kurvede Bluetooth-højttaler, der er designet i samarbejde med Georg Jensen, er enkel og alligevel iøjnefaldende. Toppladen i poleret stål står i smuk kontrast til det elegante Kvadrat-højttalerstof. Diskrete mærkesignaturer giver subtile hints til samarbejdet mellem Philips og Georg Jensen.

Kvadrat-højttalerstof. Designet til at lade lyden slippe igennem

Kvadrat-højttalerstof. Designet til at lade lyden slippe igennem

Denne højttaler er dækket af et førsteklasses højttalerstof, der er fremstillet af den eksklusive producent Kvadrat. Den smukke uldblanding er akustisk transparent, så lyden kan strømme frit fra højttaleren og ud i rummet.

6 timers spilletid. Par for at få stereolyd

6 timers spilletid. Par for at få stereolyd

Batteriet giver dig 6 timers spilletid på en fuld opladning, og der er knapper på højttaleren til justering af lydstyrken. Du kan parre med en identisk Philips Georg Jensen-højttaler for at nyde din musik i stereo. Tryk blot på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder.

Tekniske specifikationer

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