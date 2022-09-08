20 timers spilletid. Par for at få stereolyd

Batteriet giver dig 20 timers spilletid på en fuld opladning, og den trådløse rækkevidde er op til 20 m. Du kan parre med en identisk Philips Georg Jensen-højttaler for at nyde din musik i stereo. Tryk blot på knappen til parring af højttalere.