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TAJS50/00
Hjemme er der, hvor din musik er
Slap af med Bluetooth-højttaleren, der får dig til at føle dig hjemme. Du får 20 timers spilletid og powerbank-funktion. Højttalermaterialet i uldblanding og toppladen i poleret stål passer til selv den mest minimalistiske indretning.
Bluetooth®
30 W udgangseffekt
20 timers spilletid
Indbygget powerbank-funktion
Denne kompakte Bluetooth-højttaler, der er designet i samarbejde med Georg Jensen, er enkel og alligevel iøjnefaldende. Toppladen i poleret stål står i smuk kontrast til det elegante Kvadrat-højttalerstof. Diskrete mærkesignaturer giver subtile hints til samarbejdet mellem Philips og Georg Jensen.
Denne højttaler er dækket af et førsteklasses højttalerstof, der er fremstillet af den eksklusive producent Kvadrat. Den smukke uldblanding er akustisk transparent, så lyden kan strømme frit fra højttaleren og ud i rummet.
Batteriet giver dig 20 timers spilletid på en fuld opladning, og den trådløse rækkevidde er op til 20 m. Du kan parre med en identisk Philips Georg Jensen-højttaler for at nyde din musik i stereo. Tryk blot på knappen til parring af højttalere.
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