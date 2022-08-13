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Udgået
TANX100/10
Sæt gang i festen
Sæt gang i festen med en Bluetooth-højttaler, der lader dig beherske mikrofonen! Du får 14 timers spilletid samt karaokefunktioner og lyseffekter. Lyden er høj og kraftig, og du kan endda tilslutte en guitar.
Bluetooth®
Karaoke-funktioner: Ekko, kvinde/mand-stemmeknap, stemme-fader
3.0
ud af 5
3
Anmeldelser
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Bekræftet køber
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
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Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Dato for brug 2021-07-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Dato for brug 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Bekræftet køber
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Fordele
Mobilidade
Ulemper
som mono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Dato for brug 2021-06-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Dato for brug 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Bekræftet køber
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Fordele
Bluetooth Verbindung ist gut
Ulemper
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Dato for brug 2022-09-08
Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Dato for brug 2022-09-08