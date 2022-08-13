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Udgået

Bluetooth-festhøjttaler

TANX100/10

3

| (3) Anmeldelser

Sæt gang i festen

Sæt gang i festen med en Bluetooth-højttaler, der lader dig beherske mikrofonen! Du får 14 timers spilletid samt karaokefunktioner og lyseffekter. Lyden er høj og kraftig, og du kan endda tilslutte en guitar.

Se alle fordele

Sæt gang i festen

  • Bluetooth®

Mål: 268 x 385 x 285 mm

Karaoke-funktioner: Ekko, kvinde/mand-stemmeknap, stemme-fader

Karaoke-funktioner: Ekko, kvinde/mand-stemmeknap, stemme-fader

Line-in og line-out (3,5 mm)

Tekniske specifikationer

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3.0

ud af 5

3

Anmeldelser

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Fordele

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Dato for brug 2021-07-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Dato for brug 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Fordele

Mobilidade

Ulemper

som mono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Dato for brug 2021-06-30

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Dato for brug 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Fordele

Bluetooth Verbindung ist gut

Ulemper

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Dato for brug 2022-09-08

Denne anmeldelse blev foretaget for TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Dato for brug 2022-09-08

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