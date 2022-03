Sleep-timer. Døs hen, mens du lytter til dine yndlingssange

Lad dig synke ind i en dejlig, afslappende søvn, mens din yndlingspodcast eller afspilningsliste spiller i baggrunden. Du kan indstille urets sleep-timer til at streame fra din enhed i op til 2 timer. Når den forudindstillede tid er gået, slukker højttaleren. Nu slipper du for at vågne midt om natten og undre dig over, hvorfor musikken stadig spiller!