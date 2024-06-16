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  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
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  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
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  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen
  • Klassikeren i lommen

Udgået

Transportabel radio

TAR1506/00

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Klassikeren i lommen
Tag af sted med denne bærbare analoge FM/MW-radio. Med nem indstilling og klar lyd kan du altid lytte til dine yndlingsprogrammer. Uanset om du arbejder uden for eller er ude at vandre.
Se alle fordele

Klassikeren i lommen

  • FM/MW

  • Analog indstilling

  • Batteridrevet

Klassisk design. Nem at indstille

Denne bærbare analoge FM/MW-radio er nem at indstille, mens du er på farten. Du skal blot dreje det sidemonterede indstillingshjul for at flytte indikatoren langs skalaen. Et stort indstillingsvindue i traditionel stil gør det nemt at se, hvornår du har fundet den ønskede frekvens.

Enkel betjening. Fingerhjul til lydstyrke og tænd/sluk

Det er nemt at indstille denne lille radio med én hånd. Lydstyrke og tænd/sluk styres begge af et praktisk placeret fingerhjul. Der er et hovedtelefonstik til privat lytning og en sidemonteret knap til valg af FM- eller MW-signaler.

Bærbar. Velegnet til hjemmet eller på farten

Læg denne radio i lommen, og lyt til nyhederne, uanset hvor du er. Eller den kamp, du bare ikke må gå glip af. Eller talkshowet, du elsker. 2 AAA-batterier leverer strøm til lyden, og en teleskopantenne sikrer, at du altid får den bedst mulige modtagelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Fordele

Tamaño y baterias

Ulemper

Que se vendiera con audifonos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Bekræftet køber

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Fordele

Se acomoda bien debajo de la almohada

Ulemper

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil

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