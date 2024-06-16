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Udgået
FM/MW
Analog indstilling
Batteridrevet
Denne bærbare analoge FM/MW-radio er nem at indstille, mens du er på farten. Du skal blot dreje det sidemonterede indstillingshjul for at flytte indikatoren langs skalaen. Et stort indstillingsvindue i traditionel stil gør det nemt at se, hvornår du har fundet den ønskede frekvens.
Det er nemt at indstille denne lille radio med én hånd. Lydstyrke og tænd/sluk styres begge af et praktisk placeret fingerhjul. Der er et hovedtelefonstik til privat lytning og en sidemonteret knap til valg af FM- eller MW-signaler.
Læg denne radio i lommen, og lyt til nyhederne, uanset hvor du er. Eller den kamp, du bare ikke må gå glip af. Eller talkshowet, du elsker. 2 AAA-batterier leverer strøm til lyden, og en teleskopantenne sikrer, at du altid får den bedst mulige modtagelse.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Fordele
Tamaño y baterias
Ulemper
Que se vendiera con audifonos
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil
Ajua
26/02/2024
España
Bekræftet køber
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Fordele
Se acomoda bien debajo de la almohada
Ulemper
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1506 Radio portátil