Klassisk design. Nem at indstille

Denne bærbare analoge FM/MW-radio er nem at indstille, mens du er på farten. Du skal blot dreje det sidemonterede indstillingshjul for at flytte indikatoren langs skalaen. Et stort indstillingsvindue i traditionel stil gør det nemt at se, hvornår du har fundet den ønskede frekvens.