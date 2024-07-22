Andre elementer i boksen
- Netledning
- Lynhåndbog
- Garantibevis
TAR2509/10
Den klassiske ledsager
Elsker du radio? I køkkenet, garagen eller haven kan du lytte til dine yndlingsstationer med denne bærbare analoge FM/AM-radio. Den lyder fantastisk, kører på almindelig strøm eller batteri og har en praktisk LED-indikator - så du ved, hvornår den er perfekt indstillet.Se alle fordelene
Bærbar FM/AM-radio
Analog tuning gør det nemt at finde de stationer, du elsker, på denne bærbare FM/AM-radio. Du skal blot dreje på tuner-hjulet på siden af radioen, så viser det store, klare vindue, hvilken frekvens du er på. En LED-indikator lyser, når signalet er kraftigt.
Få mest muligt ud af din musik med tilstanden Musik. Skift til tilstanden Nyheder, når du lytter til nyheder eller din foretrukne radio-soap eller paneldebat. Uanset hvad du elsker, sikrer en 3,5" højttaler god og klar lyd.
Du behøver ikke lede efter lydstyrkeknappen på denne radio. Ud over den store lydstyrkevælger har radioen topmonterede knapper til skift mellem FM/AM-signaler og lydtilstande. Du finder også et stik til hovedtelefoner, så du kan lytte privat.
Uanset hvor du elsker at lytte, kan du tage denne radio med dig. Slut radioen til en stikkontakt, eller isæt to D-batterier, og gå udenfor. Den er den perfekte ledsager til et glas vin på balkonen eller en picnic i haven.
