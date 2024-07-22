Søgeord

      Den klassiske ledsager

      Elsker du radio? I køkkenet, garagen eller haven kan du lytte til dine yndlingsstationer med denne bærbare analoge FM/AM-radio. Den lyder fantastisk, kører på almindelig strøm eller batteri og har en praktisk LED-indikator - så du ved, hvornår den er perfekt indstillet.

      Den klassiske ledsager

      • FM/AM
      • Analog indstilling
      • Vekselstrøm eller batteri
      Klassisk design, klar modtagelse, nem indstilling

      Klassisk design, klar modtagelse, nem indstilling

      Analog tuning gør det nemt at finde de stationer, du elsker, på denne bærbare FM/AM-radio. Du skal blot dreje på tuner-hjulet på siden af radioen, så viser det store, klare vindue, hvilken frekvens du er på. En LED-indikator lyser, når signalet er kraftigt.

      Skift mellem tilstandene Nyheder og Musik. Tonestyring

      Skift mellem tilstandene Nyheder og Musik. Tonestyring

      Få mest muligt ud af din musik med tilstanden Musik. Skift til tilstanden Nyheder, når du lytter til nyheder eller din foretrukne radio-soap eller paneldebat. Uanset hvad du elsker, sikrer en 3,5" højttaler god og klar lyd.

      Enkel betjening. Stor lydstyrkevælger

      Enkel betjening. Stor lydstyrkevælger

      Du behøver ikke lede efter lydstyrkeknappen på denne radio. Ud over den store lydstyrkevælger har radioen topmonterede knapper til skift mellem FM/AM-signaler og lydtilstande. Du finder også et stik til hovedtelefoner, så du kan lytte privat.

      Placér den hvor som helst

      Uanset hvor du elsker at lytte, kan du tage denne radio med dig. Slut radioen til en stikkontakt, eller isæt to D-batterier, og gå udenfor. Den er den perfekte ledsager til et glas vin på balkonen eller en picnic i haven.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Udgangseffekt (RMS)
        300 mW
        Lydsystem
        Mono
        Lydforbedring
        toneregulering
        Lydstyrkekontrol
        drejeknap (analog)

      • Højttalere

        Diameter på fuldtoneenhed
        3,5"
        Antal fuldtoneenheder
        1

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth
        Nej
        Audio/Video-udgang
        Hovedtelefoner (3,5 mm)
        Lydindgang
        Nej

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Tunerbånd
        • FM
        • AM
        RDS
        Nej

      • Strøm

        Batteritype
        D-batterier (LR20)
        Batterispænding
        1.5  V
        Strømforsyning
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Antal batterier
        2

      • Emballagens mål

        Højde
        19.3  cm
        Emballagetype
        Kasse
        Type af hyldeplacering
        Liggende
        Bredde
        29  cm
        Dybde
        9.3  cm
        Antal medfølgende produkter
        1
        Bruttovægt
        1.1  kg
        Nettovægt
        0.885  kg
        Taravægt
        0.215  kg

      • Produktmål

        Højde
        14.95  cm
        Bredde
        21  cm
        Dybde
        6.63  cm
        Vægt
        0.668  kg

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Netledning
        • Lynhåndbog
        • Garantibevis

      • Alarm

        Antal alarmer
        Nej
        Snooze (gentagelse af alarmen)
        Nej

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Netledning
      • Lynhåndbog
      • Garantibevis
      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

