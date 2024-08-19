Vågn op, og vær klar til en ny dag

Gør det nemt med denne digitale FM-clockradio. Masser af forudindstillinger gør det nemt at navigere rundt mellem stationer, og du kan indstille alarmen til at vække dig til en blidt stigende lydstyrke. Vil du sove længe? Så skal du blot række ud og trykke på snooze-knappen.