Andre elementer i boksen
- Garantibevis
- Lynhåndbog
TAR3305/12
Vågn op, og vær klar til en ny dag
Gør det nemt med denne digitale FM-clockradio. Masser af forudindstillinger gør det nemt at navigere rundt mellem stationer, og du kan indstille alarmen til at vække dig til en blidt stigende lydstyrke. Vil du sove længe? Så skal du blot række ud og trykke på snooze-knappen.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Clockradio
i alt
recurring payment
FM-tuneren har klar modtagelse, og du kan indstille op til 10 af dine yndlingsstationer. Displayet viser tiden tydeligt.
Lad dig synke ned i en dejlig, afslappende søvn, mens din yndlingsradiostation spiller i baggrunden. Du kan indstille sleep-timeren til at afspille den valgte station i op til 2 timer. Når den forudindstillede tid er gået, slukker radioen.
Med funktionen til to ringetidspunkter kan du indstille to forskellige alarmer, og den funktionen til blid vækning anvender en gradvist stigende lydstyrke, så du får en rolig start på dagen.
Dette vækkeur har en batteri-backup. Hvis der er et strømsvigt, behøver du ikke at nulstille uret, og dine alarmindstillinger vil stadig være gemt.
Lyd
Højttalere
Tilslutningsmuligheder
Tuner/modtagelse/transmission
Strøm
Emballagens mål
Produktmål
Tilbehør
Alarm
Ur
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.