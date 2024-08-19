Søgeord

      Clockradio

      TAR3305/12

      Vågn op, og vær klar til en ny dag

      Gør det nemt med denne digitale FM-clockradio. Masser af forudindstillinger gør det nemt at navigere rundt mellem stationer, og du kan indstille alarmen til at vække dig til en blidt stigende lydstyrke. Vil du sove længe? Så skal du blot række ud og trykke på snooze-knappen.

      Vågn op, og vær klar til en ny dag

      • Digital FM-tuning
      • To ringetidspunkter

      Digital FM-radio

      FM-tuneren har klar modtagelse, og du kan indstille op til 10 af dine yndlingsstationer. Displayet viser tiden tydeligt.

      Sleep-timer. Døs hen, mens du lytter til radioen

      Lad dig synke ned i en dejlig, afslappende søvn, mens din yndlingsradiostation spiller i baggrunden. Du kan indstille sleep-timeren til at afspille den valgte station i op til 2 timer. Når den forudindstillede tid er gået, slukker radioen.

      To ringetidspunkter. Ét ur, to vækninger

      Med funktionen til to ringetidspunkter kan du indstille to forskellige alarmer, og den funktionen til blid vækning anvender en gradvist stigende lydstyrke, så du får en rolig start på dagen.

      Batteri-backup, hvis strømmen svigter

      Dette vækkeur har en batteri-backup. Hvis der er et strømsvigt, behøver du ikke at nulstille uret, og dine alarmindstillinger vil stadig være gemt.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Udgangseffekt (RMS)
        200 mW
        Lydsystem
        Mono

      • Højttalere

        Diameter på fuldtoneenhed
        2"
        Antal fuldtoneenheder
        1

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth
        Nej
        Lydindgang
        Nej

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Antenne
        FM-antenne
        Tunerbånd
        FM
        Antal forudindstillede stationer
        10
        RDS
        Nej
        FM-frekvensområde
        87,5 - 108  MHz

      • Strøm

        Standby-strømforbrug
        <1 W
        Strømtype
        DC-indgang
        Backup-batteri
        AAA x 2 (medfølger ikke)
        AC strømtilslutning
        100-240 V, 50/60 Hz
        Strømforbrug ved drift
        <3 W

      • Emballagens mål

        Højde
        17  cm
        Emballagetype
        Kasse
        Type af hyldeplacering
        Liggende
        Bredde
        13.6  cm
        Dybde
        6  cm
        Antal medfølgende produkter
        1
        Bruttovægt
        0.349  kg
        Nettovægt
        0.204  kg
        Taravægt
        0.145  kg

      • Produktmål

        Højde
        5.4  cm
        Bredde
        13.1  cm
        Dybde
        13.1  cm
        Vægt
        0.203  kg

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Garantibevis
        • Lynhåndbog
        • AC-strømadapter

      • Alarm

        Alarmkilde
        • FM-radio
        • Buzzer
        Antal alarmer
        2
        Sleep-timer
        15/30/60/90/120 minutter
        Snooze (gentagelse af alarmen)
        Ja, 9 mins.

      • Ur

        Display
        LED
        Type
        Digital

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Garantibevis
      • Lynhåndbog
