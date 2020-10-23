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Udgået
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Morgenmusik på badeværelset. Inspirerende podcasts på hjemmekontoret. Med højttalerstof i uldblanding og prægede knapper ser denne stilfulde Bluetooth-højttaler altid godt ud. Du får overraskende fyldig lyd og 10 timers spilletid.
Bluetooth®
5 W udgangseffekt
10 timers spilletid
Denne enkle, men iøjnefaldende Bluetooth-højttaler giver musikken stil. Prægede knapper giver dig mulighed for at styre afspilning, Bluetooth og meget mere. Den indbyggede mikrofon giver dig mulighed for at besvare opkald håndfrit, og bærehåndtaget gør det nemt at flytte den fra rum til rum.
Du får 10 timers spilletid på en enkelt opladning, og den trådløse rækkevidde er 20 m. Opladning af højttaleren tager 2,5 time via det medfølgende USB-C-kabel. Passive gitre leverer kraftig bas, og lyden forbliver klar selv ved høj lydstyrke.
Denne højttaler er dækket af et førsteklasses højttalerstof, der er fremstillet af den eksklusive producent Kvadrat. Den smukke uldblanding er akustisk transparent, så lyden kan strømme frit fra højttaleren og ud i rummet.
Priser
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Fordele
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Ulemper
None, seriously none.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS3505 Wireless speaker
Dato for brug 2020-09-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS3505 Wireless speaker
Dato for brug 2020-09-23
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Fordele
Enkel, lätt
Ulemper
Plingar vid på/av
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS3505 Trådlös högtalare
Dato for brug 2021-02-28
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS3505 Trådlös högtalare
Dato for brug 2021-02-28
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS3505 Wireless speaker
Dato for brug 2020-02-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS3505 Wireless speaker
Dato for brug 2020-02-17
IPX7-klassificeringen betyder, at den interne højttalerdriver kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m. Højttalermaterialet er ikke vandtæt, men kan modstå en smule vanddryp.