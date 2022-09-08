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Udgået

Trådløs højttaler

TAS5305/00

Tag festen med

Tag musikken med dig overalt med den vandtætte Bluetooth-højttaler, der altid er klar til fest! Du får 12 timers spilletid og medrivende lyd med kraftig bas. Farvede LED'er skaber et lysshow til dine sange. Lydindgang giver dig mulighed for at tilslutte andre kilder.

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Tag festen med

  • Bluetooth®

  • 16 W udgangseffekt

  • 12 timers spilletid

  • IPX7-vandtæt

Vandtæt og klar til brug

Vandtæt og klar til brug

Denne bærbare Bluetooth-højttaler er IPX7-klassificeret - hvilket betyder, at den kan modstå fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. Du kan feste i brusebadet, ved poolen eller endda i poolen! Den trådløse rækkevidde er 20 m.

Fest videre med 12 timers spilletid

Fest videre med 12 timers spilletid

Lyden forbliver klar, selv når du spiller højt, og en passiv membran forstærker bassen. Du får 12 timers spilletid, og en fuld opladning tager 6 timer. Vil du sætte endnu mere gang i festen? Par med en identisk højttaler for at få stereolyd.

Fyr den af til rytmen. LED-lys

Fyr den af til rytmen. LED-lys

Når festen er i gang, er lysshowet det også. LED-lys i hver ende af højttaleren blinker i takt til musikken.

Tekniske specifikationer

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