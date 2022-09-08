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Udgået
TAS5305/00
Tag festen med
Tag musikken med dig overalt med den vandtætte Bluetooth-højttaler, der altid er klar til fest! Du får 12 timers spilletid og medrivende lyd med kraftig bas. Farvede LED'er skaber et lysshow til dine sange. Lydindgang giver dig mulighed for at tilslutte andre kilder.
Bluetooth®
16 W udgangseffekt
12 timers spilletid
IPX7-vandtæt
Denne bærbare Bluetooth-højttaler er IPX7-klassificeret - hvilket betyder, at den kan modstå fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. Du kan feste i brusebadet, ved poolen eller endda i poolen! Den trådløse rækkevidde er 20 m.
Lyden forbliver klar, selv når du spiller højt, og en passiv membran forstærker bassen. Du får 12 timers spilletid, og en fuld opladning tager 6 timer. Vil du sætte endnu mere gang i festen? Par med en identisk højttaler for at få stereolyd.
Når festen er i gang, er lysshowet det også. LED-lys i hver ende af højttaleren blinker i takt til musikken.
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