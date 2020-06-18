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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
40 mm enheder/lukket bagside
Over-ear
Sved/vandtæt
Disse højttalere er batteridrevne og har op til 20 timers uafbrudt afspilning, hvilket sikrer underholdning på farten uden afbrydelser.
Lad din træningsafspilningsliste løfte dig op på næste niveau, mens de perfekt tunede 40 mm akustisk neodymdrivere leverer bas for at holde dig i gang. Den lukkede bagsidekonstruktion leverer fremragende passiv støjisolation. Du kan lytte lige så højt, du vil, uden at irritere andre.
De bløde, åndbare ørepuder er fyldt med kølende gel. Det betyder, at uanset hvor hårdt du træner, føles hovedtelefonerne altid kølige imod din hud. Puderne er også aftagelige for nem rengøring.
4.6
ud af 5
74
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Mange_12
18/06/2020
Sverige
Grymma sportlurar!
Grymma sportlurar, jag har tidigare bara använt in-ear lurar när jag löptränar eftersom jag har tyckt att over-ear blir för svettigt och varmt. Ett problem som jag har med in-ear lurar är att de ofta ramlar ur när jag börjar svettas men med dessa lurar är det helt annorlunda, dom sitter bra och känns svala trots att jag svettas ganska mycket och det är lätt att plocka av kuddarna och skölja av dem efter löprundan. Ytterligare plus är att de har bra batteritid och att de släpper in lagom mycket bakgrundsljud vilket är skönt när man tränar utomhus.
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Bekväma, svala, bra batteritid, lätta att tvätta av
Denne anmeldelse blev foretaget for TASH402BK Trådlösa hörlurar
Denne anmeldelse blev foretaget for TASH402BK Trådlösa hörlurar
Hilleville
18/04/2020
Sverige
Perfekt för löpning!
Utmärkt ljud! Sitter bra och är lätta! Perfekta under löprundan!
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Lätta, bra ljud
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TASH402BK Trådlösa hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TASH402BK Trådlösa hörlurar
Yeljsa
29/05/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Recommend for sports and work enthusiast!
Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!
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Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TASH402BK Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TASH402BK Wireless Headphones
De faktiske resultater kan variere