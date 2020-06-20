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  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.
  • Slip for ledninger.

Udgået

7000 seriesTrådløse hovedtelefoner

TAST702BK/00

3.4
| (9) Anmeldelser
Slip for ledninger.
Disse ægte trådløse in-ear-sportsøretelefoner er perfekte til træning. IPX5-stænkmodstandsdygtighed og UV-rengøringsteknologi betyder, at du føler dig frisk, uanset hvor hårdt du træner. Du får op til 24 timers spilletid med det bærbare opladningsetui.
Se alle fordele

Træn frit.

Slip for ledninger.

  • 6 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

  • 6+18 timers afspilningstid

  • Sikker pasform

Bløde vingespidser belagt med gummi. Sikkert og behageligt

Udskiftelige ørepuder i gummi skaber perfekt kontakt. Fleksible vingespidser sidder godt fast under kanten af øret. Uanset hvor hårdt du træner, bliver disse sportshovedtelefoner, hvor de skal.

Perfekt kontakt, effektiv passiv støjisolering

Uanset hvor hårdt du træner, bliver disse hovedtelefoner siddende. Fleksible vingespidser sørger for at sidde godt fast i kanten af øret. Udskiftelige ørepuder af gummi i small, medium og large sikrer, at du kan finde den perfekte in-ear-pasform.

Smart parring. Find automatisk din Bluetooth-enhed

De brugervenlige knapper gør det muligt at sætte afspilningslisten på pause og modtage opkald uden at røre ved din smartphone. Hovedtelefonerne er klar til at parre, i det øjeblik du aktiverer Bluetooth. Når de er parret, husker hovedtelefonerne den sidste enhed, de blev parret med.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

9

Anmeldelser

3

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Fordele

Tar bort äckel-päckel

Ulemper

Nej

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Fordele

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Ulemper

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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