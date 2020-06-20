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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
TAST702BK/00
6 mm enheder/lukket bagside
In-ear
6+18 timers afspilningstid
Sikker pasform
Udskiftelige ørepuder i gummi skaber perfekt kontakt. Fleksible vingespidser sidder godt fast under kanten af øret. Uanset hvor hårdt du træner, bliver disse sportshovedtelefoner, hvor de skal.
Uanset hvor hårdt du træner, bliver disse hovedtelefoner siddende. Fleksible vingespidser sørger for at sidde godt fast i kanten af øret. Udskiftelige ørepuder af gummi i small, medium og large sikrer, at du kan finde den perfekte in-ear-pasform.
De brugervenlige knapper gør det muligt at sætte afspilningslisten på pause og modtage opkald uden at røre ved din smartphone. Hovedtelefonerne er klar til at parre, i det øjeblik du aktiverer Bluetooth. Når de er parret, husker hovedtelefonerne den sidste enhed, de blev parret med.
3.4
ud af 5
9
Anmeldelser
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Fordele
Tar bort äckel-päckel
Ulemper
Nej
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Fordele
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Ulemper
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
De faktiske resultater kan variere