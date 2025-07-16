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Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT1207BL/00

2.3
| (12) Anmeldelser
Grab and go
Grab, connect and go! Disse fantastiske, ægte trådløse hovedtelefoner kommer med et meget kompakt opladeretui, der kan være i lommen, så du får pålidelig og lettilgængelig lyd, uanset hvor du er. IPX4-modstandsdygtighed over for stænk og sved og op til 18 timers spilletid.
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  • Ørepropper med behagelig pasform

  • Kompakt opladeretui

  • IPX4-bestandig mod stænk/sved

  • Op til 18 timers spilletid

Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Disse behagelige ørepropper sidder tæt i dine øregange og skaber den perfekte forsegling, der mindsker ekstern støj. Hør hvert eneste beat og hvert eneste ord! Nyd ægte komfort med bløde, udskiftelige silikoneørepuder i tre størrelser.

Kompakt USB-C-opladeretui

Dette kompakte etui giver dig masser af strøm i en lillebitte pakke. De fuldt opladede hovedtelefoner giver dig 6 timers spilletid, og et fuldt opladet etui giver dig 12 timer mere. Oplad dine hovedtelefoner i 15 minutter: Så får du et hurtigt boost, der giver dig en ekstra times spilletid!

IPX4-bestandig mod stænk og sved

Med en IPX4-klassificering og kraftfulde 6 mm enheder kan du nyde fantastisk lyd i al slags vejr. Hovedtelefonerne er stænksikre, og de tager ikke skade af lidt sved, så du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.3

ud af 5

12

Anmeldelser

4

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Fordele

Hållbara

Ulemper

Lite "klumpiga" i örat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless-hörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless-hörlurar

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Fordele

Noise resistant

Ulemper

Low high volume

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207WT True Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207WT True Wireless Headphones

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.