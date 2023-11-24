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Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT1207YL/00

Ægte trådløse hovedtelefoner

Udgået

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Philips Headphones-app

Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at udnytte dine hovedtelefoners potentiale fuldt ud. Du kan få adgang til alle de funktioner, der vil give dig den bedste lydoplevelse fra din mobile enhed.

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Philips Headphones-app

Manualer og dokumentation

Lynvejledning - English (US)

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 24 November 2023

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 459.8 kB
  • 13 June 2025

Garanti og service

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