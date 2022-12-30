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Udgået
TAT3217WT/00
Fyldig lyd
Klar og tydelig opkaldskvalitet
IPX5-vandtæt
Op til 26 timers spilletid
Disse ørepropper i hockeystavdesign passer ind i dine øregange og skaber en isolering, der reducerer ydre støj. De kraftfulde enheder på 10 mm giver dig mulighed for at nyde fyldig, levende lyd. Omfatter udskiftelige ørepuder af silikone i tre forskellige størrelser.
ENC gør brug af en dobbelt-mikrofon og en støjreducerende algoritme for at give dig fantastisk opkaldskvalitet. To mikrofoner reducerer effektivt den omgivende støj, så I kan høre hinanden klart og tydeligt. Disse ægte trådløse hovedtelefoner giver dig mulighed for at kommunikere klart og tydeligt hver gang.
Tag din musik med dig overalt med dette etui, der kan være i en lomme. De fuldt opladede hovedtelefoner giver dig 6 timers spilletid, og et fuldt opladet etui giver dig 20 timer mere. Oplad hovedtelefonerne i 15 minutter og du får et hurtigt boost, der giver dig en times ekstra spilletid.
2.1
ud af 5
8
Anmeldelser
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Fordele
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Fordele
Audio
Ulemper
Ricarica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK Cuffie True wireless
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK Cuffie True wireless
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Bekræftet køber
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Fordele
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Ulemper
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK True wireless koptelefoons
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK True wireless koptelefoons