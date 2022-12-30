ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er
  • Fyldig lyd, uanset hvor du er

Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Anmeldelser
Fyldig lyd, uanset hvor du er
Oplev fyldig lyd til din musik og krystalklare opkald med disse ægte trådløse hovedtelefoner. Komfortable, pålidelige og med et opladeretui, du kan have i lommen! Stænk- og svedafvisende i henhold til IPX5 og med 26 timers spilletid.
Se alle fordele

Fyldig lyd, uanset hvor du er

  • Fyldig lyd

  • Klar og tydelig opkaldskvalitet

  • IPX5-vandtæt

  • Op til 26 timers spilletid

Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Disse ørepropper i hockeystavdesign passer ind i dine øregange og skaber en isolering, der reducerer ydre støj. De kraftfulde enheder på 10 mm giver dig mulighed for at nyde fyldig, levende lyd. Omfatter udskiftelige ørepuder af silikone i tre forskellige størrelser.

2 indbyggede ENC-mikrofoner giver tydelige opkald

2 indbyggede ENC-mikrofoner giver tydelige opkald

ENC gør brug af en dobbelt-mikrofon og en støjreducerende algoritme for at give dig fantastisk opkaldskvalitet. To mikrofoner reducerer effektivt den omgivende støj, så I kan høre hinanden klart og tydeligt. Disse ægte trådløse hovedtelefoner giver dig mulighed for at kommunikere klart og tydeligt hver gang.

USB-C-opladeretui, der kan være i en lomme

USB-C-opladeretui, der kan være i en lomme

Tag din musik med dig overalt med dette etui, der kan være i en lomme. De fuldt opladede hovedtelefoner giver dig 6 timers spilletid, og et fuldt opladet etui giver dig 20 timer mere. Oplad hovedtelefonerne i 15 minutter og du får et hurtigt boost, der giver dig en times ekstra spilletid.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.1

ud af 5

8

Anmeldelser

4
3

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Fordele

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Fordele

Audio

Ulemper

Ricarica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK Cuffie True wireless

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK Cuffie True wireless

12/05/2023

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Fordele

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Ulemper

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK True wireless koptelefoons

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3217BK True wireless koptelefoons

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.