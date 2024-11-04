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  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
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  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
  • Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere

Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT3508BK/00

3.2
| (12) Anmeldelser
Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere
Vær altid klar! Disse ægte trådløse støjreducerende øretelefoner lyder fantastisk, og de reducerer vindstøj. Du kan fordybe dig i dine sange og modtage klare og tydelige opkald, mens du er på farten. Læg opladningsetuiet i lommen, og så er du klar til en ny dag.
Se alle fordele

Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere

  • Naturlig lyd

  • Støjreduktion

  • Tydeligere opkald på farten

  • Bluetooth LE Audio*

Hør altid din musik. Støjreduktion

Hør altid din musik. Støjreduktion

Støjreduktion reducerer ekstern støj, herunder vind, så du kan fokusere på dine sange eller opkald. Lad den være slået til automatisk, eller brug Philips Headphones-appen til at justere. Vil du høre mere af det, der foregår omkring dig? Tryk på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstanden.

Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Når du er i gang med et opkald, opfanger en dedikeret mikrofon lyden af din stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!

Bedre tilslutningsmuligheder og lyd. Næste generations Bluetooth*

Bedre tilslutningsmuligheder og lyd. Næste generations Bluetooth*

Disse øretelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter Bluetooth LE Audio og LC3 codec, så du får en mere stabil forbindelse og markant bedre lyd. Lyden vil ikke aftage, hvis du streamer musik eller modtager opkald i bebyggede områder, og der er stort set ingen forsinkelse, hvis du ser film eller spiller.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.2

ud af 5

12

Anmeldelser

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Fordele

Tolles Tragegefühl

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Fordele

Lange Akkudauer , guter klang

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

26/12/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Opfylder mine krav

Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.