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  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
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  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.

Udgået

5000 seriesTrue Wireless in-ear-hovedtelefoner

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Anmeldelser
Din lyd. Din stil.
Musik eller opkald. Disse elegante og ægte trådløse hovedtelefoner kan præstere. Aktiv støjreduktion bortfiltrerer baggrundsstøj, og du kan tilpasse lyden ved hjælp af Philips' hovedtelefonapp. Tag en øreprop ud for at sætte musikken på pause.
Se alle fordele

Din lyd. Din stil.

  • 8 mm enheder/lukket bagside

  • Aktiv støjreduktion

  • Sort

  • Bluetooth®

Slankt design og hybrid aktiv støjreduktion

Slankt design og hybrid aktiv støjreduktion

Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud - de giver dig også mulighed for at høre dine sange bedre, når du er på farten. Hybrid aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så der ikke er noget, som forstyrrer din musik. Med opmærksomhedstilstand får du igen forbindelse til din omverden.

Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol

Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol

Forstærk bassen. Nedton diskanten. Philips Headphones-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Med et enkelt tryk kan du også skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande.

To mikrofoner til klare og tydelige opkald. Monotilstand

To mikrofoner i hver øreprop fokuserer på lyden af din stemme og reducerer støj fra omgivelserne. Hvis du opholder dig på et mere stille sted og ikke har brug for at lukke støjen ude, mens du taler, kan du med monotilstanden tale med blot én øreprop.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.4

ud af 5

10

Anmeldelser

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Fordele

Compact and they actually stay in my ears

Ulemper

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

31/12/2023

Deutschland

Deutschland

Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar

Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.

Fordele

Hardware super

Ulemper

Software nicht nutzbar

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

07/06/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

nicht benutzbar

Nach einmaligem Austasch auch das Austauschgerät zurückgegeben. Ein Kopfhörer ließ sich nicht laden. Austauschgerät zeigte keine Bluetooth Kopplungsfunktion. Rest war nicht möglich.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.