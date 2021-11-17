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Udgået
TAT5505BK/00
8 mm enheder/lukket bagside
Aktiv støjreduktion
Sort
Bluetooth®
Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud - de giver dig også mulighed for at høre dine sange bedre, når du er på farten. Hybrid aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så der ikke er noget, som forstyrrer din musik. Med opmærksomhedstilstand får du igen forbindelse til din omverden.
Forstærk bassen. Nedton diskanten. Philips Headphones-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Med et enkelt tryk kan du også skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande.
To mikrofoner i hver øreprop fokuserer på lyden af din stemme og reducerer støj fra omgivelserne. Hvis du opholder dig på et mere stille sted og ikke har brug for at lukke støjen ude, mens du taler, kan du med monotilstanden tale med blot én øreprop.
1.4
ud af 5
10
Anmeldelser
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Fordele
Compact and they actually stay in my ears
Ulemper
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
sasjan
31/12/2023
Deutschland
Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar
Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.
Fordele
Hardware super
Ulemper
Software nicht nutzbar
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Skalpell
07/06/2022
Deutschland
Bekræftet køber
nicht benutzbar
Nach einmaligem Austasch auch das Austauschgerät zurückgegeben. Ein Kopfhörer ließ sich nicht laden. Austauschgerät zeigte keine Bluetooth Kopplungsfunktion. Rest war nicht möglich.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer