Elegant design med Noise Cancelling Pro

Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud - de giver dig også mulighed for at fokusere. Avanceret støjreduktion filtrerer uønskede lyde fra, og i Awareness Mode kan du høre verden omkring dig. Aktiver forbedret stemmetilstand i Philips Headphones-appen for at chatte med en person i nærheden uden at fjerne en øreprop.