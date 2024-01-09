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  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
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  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
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  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik
  • Dit liv, dine bevægelser, din musik

Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT5506BK/00

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Dit liv, dine bevægelser, din musik
Musik eller opkald – disse attraktive, ægte trådløse hovedtelefoner er klar. Noise Canceling Pro fjerner baggrundsstøj – perfekt til at lytte udendørs eller under pendling. Du får en sikker, behagelig pasform, og det metalliske look tilføjer et strejf af stil.
Se alle fordele

Dit liv, dine bevægelser, din musik

  • Noise Canceling Pro

  • To mikrofoner til tydelige opkald

  • Trådløst opladeretui

  • IPX5-vandbeskyttelse

Elegant design med Noise Cancelling Pro

Elegant design med Noise Cancelling Pro

Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud - de giver dig også mulighed for at fokusere. Avanceret støjreduktion filtrerer uønskede lyde fra, og i Awareness Mode kan du høre verden omkring dig. Aktiver forbedret stemmetilstand i Philips Headphones-appen for at chatte med en person i nærheden uden at fjerne en øreprop.

Fantastisk lyd fra 10 mm neodymdrivere

Fantastisk lyd fra 10 mm neodymdrivere

På vej. Ombord på toget. I parken eller fitnesscentret. Uanset hvor du lytter - perfekt justerede 10 mm drivere giver dig fantastisk lyd til hvert nummer, hver afspilningsliste og meget mere. Hvis du tager en øreprop ud, sættes musikken på pause. Sæt øreproppen i igen, og musikken starter igen.

Klare og tydelige opkald ved hjælp af en øreprop eller begge

Klare og tydelige opkald ved hjælp af en øreprop eller begge

Med to mikrofoner fokuseret på lyden af din stemme bliver du hørt klart og tydeligt, og du kan fordoble din taletid ved at bruge den ene øreprop, mens den anden oplader. Mikrofonen tildeles automatisk til den øreprop, du bruger, og du skal blot skifte over, når din nuværende øreprop er ved at løbe tør for batteri.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
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1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Fordele

Son et batterie

Ulemper

Boîtier gros

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT5506BK Casque True Wireless

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT5506BK Casque True Wireless

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.