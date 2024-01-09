Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
TAT5506BK/00
Noise Canceling Pro
To mikrofoner til tydelige opkald
Trådløst opladeretui
IPX5-vandbeskyttelse
Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud - de giver dig også mulighed for at fokusere. Avanceret støjreduktion filtrerer uønskede lyde fra, og i Awareness Mode kan du høre verden omkring dig. Aktiver forbedret stemmetilstand i Philips Headphones-appen for at chatte med en person i nærheden uden at fjerne en øreprop.
På vej. Ombord på toget. I parken eller fitnesscentret. Uanset hvor du lytter - perfekt justerede 10 mm drivere giver dig fantastisk lyd til hvert nummer, hver afspilningsliste og meget mere. Hvis du tager en øreprop ud, sættes musikken på pause. Sæt øreproppen i igen, og musikken starter igen.
Med to mikrofoner fokuseret på lyden af din stemme bliver du hørt klart og tydeligt, og du kan fordoble din taletid ved at bruge den ene øreprop, mens den anden oplader. Mikrofonen tildeles automatisk til den øreprop, du bruger, og du skal blot skifte over, når din nuværende øreprop er ved at løbe tør for batteri.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Fordele
Son et batterie
Ulemper
Boîtier gros
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT5506BK Casque True Wireless
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT5506BK Casque True Wireless