ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
  • Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale

Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT6908BK/00

Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale
Nyd din musik. Lyt til podcasts. Spis frokost sammen. Disse støjreducerende, ægte trådløse øretelefoner giver dig god lyd og lyttetilstande, du kan tilpasse, og som kan hjælpe dig med at høre samtaler bedre, når du er sammen med andre. Og så er de meget behagelige at have på.
Se alle fordele

Øretelefonerne til dem, der elsker at være sociale

  • Detaljeret, naturlig lyd

  • Noise Canceling Pro

  • Samtaletilstand

  • Tydeligere opkald på farten

Fordyb dig med Noise Canceling Pro

Fordyb dig med Noise Canceling Pro

Nyd en mere medrivende oplevelse med støjreduktion, der blokerer udefrakommende støj, så du kan lytte uden at blive forstyrret. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, skal du trykke på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstand. Du kan justere støjreduktionsniveauerne eller aktivere reduktion af vindstøj via Philips Headphones-appen.

Samtaletilstand til chat under fire øjne

Samtaletilstand til chat under fire øjne

Under samtaler under fire øjne kan du med disse øretelefoner bedre høre den anden person! Du skal blot trykke på den venstre øretelefon for at aktivere samtaletilstand eller bruge Philips Headphones-appen. Retningsbestemte mikrofoner opfanger stemmen fra personen foran dig, mens støjreduktion filtrerer omgivende lyde fra.

Personlig tilstand for min hørelse. Tag en høreprøve i appen!

Personlig tilstand for min hørelse. Tag en høreprøve i appen!

En enkel høreprøve i Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at oprette en personlig høretilstand, der er tilpasset den måde, du hører forskellige frekvenser i hvert øre. Du kan derefter når som helst bruge appen til at tilpasse din tilpassede profil eller justere venstre og højre øretelefon individuelt.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.