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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
TAT6908BK/00
Detaljeret, naturlig lyd
Noise Canceling Pro
Samtaletilstand
Tydeligere opkald på farten
Nyd en mere medrivende oplevelse med støjreduktion, der blokerer udefrakommende støj, så du kan lytte uden at blive forstyrret. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, skal du trykke på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstand. Du kan justere støjreduktionsniveauerne eller aktivere reduktion af vindstøj via Philips Headphones-appen.
Under samtaler under fire øjne kan du med disse øretelefoner bedre høre den anden person! Du skal blot trykke på den venstre øretelefon for at aktivere samtaletilstand eller bruge Philips Headphones-appen. Retningsbestemte mikrofoner opfanger stemmen fra personen foran dig, mens støjreduktion filtrerer omgivende lyde fra.
En enkel høreprøve i Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at oprette en personlig høretilstand, der er tilpasset den måde, du hører forskellige frekvenser i hvert øre. Du kan derefter når som helst bruge appen til at tilpasse din tilpassede profil eller justere venstre og højre øretelefon individuelt.
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